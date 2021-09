Eksperdid valisid järgmise aasta trendivärvi

«Seekord valituks osutunud Bright Skies ehk helge taevas kujutab inimkonna suletud olekust vabadusse naasmise ja värske lähenemise vajadust. Uuringu tulemused reedavad selgelt, et inimesed oskavad viimase paari aasta sündmuste ajel uuesti hinnata seda, mis tegelikult ongi oluline: perekond, sõbrad, kodu ja maailm meie ümber,» rääkis Baltimaades Sadolini, Pinotexi ja Hammerite kaubamärke esindava Akzo Nobel Baltics AS-i juhatuse esimees Elena Past

Aastal 2022 aitab Bright Skies meil omaks võtta uusi ideid ja kujundada uut tulevikku. Just see värv peegeldab piiramatut taevalaotust meie kohal, andes ruumi oma kodude, looduse, kunsti ja uute häälte tähenduse muutmiseks ning taas helgemast homsest unistamiseks. Kuna tarbijad soovivad end väljendada ja oma ruume muuta, on meie kui värviekspertide eesmärk neid valikute tegemisel innustada.