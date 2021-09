AJALOOPÄRL ⟩ Ameerika esimene veepark tõi selle omanikele ainult häda ja viletsust

Lake Dolores nime kandev veepark avas esimest korda külastajatele oma uksed 1962. aasta mais. Tegu on Ameerika esimese veepargiga, mis on tänaseks seisnud tühjalt üle 18 aasta, kirjutab New York Post. Mojave kõrbes asuv park sulges oma uksed lõplikult 2004. aastal. Sellele eelnesid aastatepikkused püüdlused park uuele elule turgutada, ent paraku ei kandnud need vilja.