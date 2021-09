Kui reisiks Kuule raha ei ole, saab külastada Kuuhotelli

224 meetri kõrgune ja 198 meetri laiune hiiglaslik hoone on päris Kuuga suhtes 1:75 000. Kuuhotell pakub võimalust kõndida Kuu pinnal ja avastada Kuule rajatud kolooniat. 427 euro eest saab veeta 90 minutit sellel autentsel pinnasel: krõbe hind, kuid 500 korda väiksem hind kui päris kosmosereisil. Kuu pinnale pääseb läbi kosmosejaama, mille all paikneb ka ööklubi. Kuuhotellis saavad olema tuntud 5-tärni hotelli alla kuuluvad 4000 hotellituba, millel on kureeritud kosmosevaated.