Uskumatu! Kuulus Hollywoodi paar kolis väiksemasse majja

32-aastane Jonas ja tema 25-aastane naine müüsid hiljuti maha oma Los Angeleses asuva villa, mis maksis 17,75 miljonit eurot. On otsustatud kolida hoopiski Miamisse, kus soetati 12,84 miljoni euro eest uus kodu. Soodsam hind ei tule mitte ainult asukohast, vaid ka suurusest.

Nimelt on uus, 968 ruutmeetri suurune kodu väiksem võrreldes eelmise, 1207 ruutmeetri suuruse majaga. Üheksa magamistoa asemel on Jonasel ja Turneril ning nende aastasel tütrel Willal nüüd ainult kuus ja ka vannitubasid on vähem, 11 asemel üheksa. Kuidas nad küll hakkama saavad?