Linnalindude ja -loomade toitmine võib tuua krõbeda sunniraha

Kõige suurem probleem on üksikute, vanemaealiste inimestega, kes loobivad aknast lindudele toidujääke ja mille tagajärjel on majaümbrus ja ka aknalauad väljaheiteid täis.

Sviridenko sõnul oli suvine periood selliste kaebuste poolest vaiksem, aga sügisilmade saabudes hakkasid saabuma signaalid, et eakad «linnumemmed» on aktiviseerinud ja viskavad aknast lindudele toidujäätmeid. Lisaks reostamisele on linnud kohati muutunud agressiivseks ja rünnanud möödujaid – loetles vaneminspektor laekunud kaebuste sisu.