PILDID ⟩ Tallinna külje all müüakse isikliku rannajoonega pesapaika

Tallinnast ligemale 10 kilomeetri kauguselt leiab luksusliku mereäärse villa, mis on detailideni läbi mõeldud. Maja esimeselt tasapinnalt leiab läbi kahe korruse kõrguva suure kamina, elutoa, kööginurga, söögitoa, külalistetoa, WC ja duširuumi.

Teisele korrusele jäävad kolm magamistuba, WC-vannituba, garderoob ja panipaigad. Kogu interjöör on disainitud hoone mereäärset asukohta arvestades. See kajastub nii sisekujunduses kui selle juurde spetsiaalselt valmistatud mööblis, mis jääb majja ning on müügihinna sisse arvestatud.