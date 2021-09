4 nõuannet, et lõpetada prokrastineerimine

Ilmselt on paljud meist seisnud vastamisi mõttega, et kui ma ei oleks raisanud aega, siis oleks mul palju rohkem tehtud. Reaalsuses tegid sisulist tööd paarkümmend minutit ja ülejäänud aeg läks täiesti kõrvaliste asjade peale. Inimloomuses on edasi lükata isegi asju, mis on meile meeldivad – ronid väsinult voodisse, kuid magusa une asemel jääd veel paariks tunniks mobiilist suvalisi Instagrami pilte või TikToki videosid vaatama.

«Praeguses viiruse olukorras on see veelgi hullem, sest paljude jaoks on täiesti segi löödud kodune ja kooli või töö maailm. Istume terve päeva kodus ja lõpuks kaob täielikult ära joon vaba aja ja töö- või kooliaja vahel,» selgitab digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte.

Tamelyte toob välja mõned lihtsad nipid, kuidas vältida viivitamist ja asjade edasi lükkamist:

Tee selgeks, miks sa asju edasi lükkad

Tihti on viivitamisel mingi sügavam põhjus kui lihtsalt laiskus. Äkki tunnetad, et konkreetse ülesande lahendamiseks pole sul veel piisavalt teadmisi? See pole üldse sinu teema? Ükskõik, mis on põhjuseks – kui tõeline allikas on teada, siis on lihtsam ka endale ülesannet mõtestada või lahendust leida.

Muuda ülesanne meeldivamaks

Teadlaste sõnul toimub viivitamise ajal ajus võitlus kahe poole vahel – ühelt poolt tahab ratsionaalse mõtlemisega aju osa töö ära teha, aga teine pool on huvitatud ainult kohesest rahuldusest, mida pakub näiteks naljakate TikTok videote vaatamine. Seega tuleb ülesanne samuti muuta rahuldust pakkuvamaks. Näiteks mängi taustaks oma lemmik muusikat või premeeri ennast iga loetud lehekülje järel millegi magusaga.

To-do nimekiri ja ajalimiit

Tekita nimekiri asjadest, mis vajavad tegemist ja määra nende tegemiseks kindel aeg. Nimekiri koosta väikestest vaheetappidest, et saaksid nii-öelda tähistada ka lühikeste ülesannete täitmist. Ära määra ajalimiidiks näiteks «kodutööde jaoks kaks tundi». Pigem määra konkreetselt ühe ülesande jaoks 10 minutit, teise jaoks 15 minutit, siis 5 minutit pausi jne.

Sea prioriteedid