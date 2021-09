Tahad teenida lisaraha? Airbnb nendes stiilides kujundamine tõstab hinda

Uuringust tuli välja, et pandeemia ajal populaarseks saanud cottagecore tõstab kodu väärtust kõige rohkem. Selliste ööbimiskohtade keskmine hind on 122,7 eurot öö. Teisel kohal on rannastiilis kodud (coastal style), mille keskmine hind on 118,7 eurot öö. Kolmandal kohal on Art Deco stiilis kujundus, hinnaga 114,9 eurot öö.