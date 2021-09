Tulevik on kohal? Tallinnas toovad toidu kohale pakirobotid

Tallinna kesklinnas on nüüdsest võimalik tellida pakirobotite abil toidukaupu koju nii Selver ABCst kui ka pimepoest Bloom. Pakirobotiga kauba kohaletoimetamise tasu on 0,99 eurot.

Idufirma Starship äriarenduse juhi Sandra Sooläte sõnul elab kesklinna uues teeninduspiirkonnas enam kui 20 000 majapidamist. «Nõudlus kontaktivabade kullerteenuste – eriti toidukaupade veo – vastu on hüppeliselt kasvamas. Just sellepärast oleme otsustanud suurendada kojuveopiirkonda Tallinnas, et pakkuda veelgi rohkematele inimestele võimalust soodsalt ning keskkonnasõbralikult toidukaupu tellida,» avaldas Sooläte.

Kui varem toimis teenus Mustamäel, siis nüüd on robotkullerite teenus avatud ka Kalamaja, Telliskivi, Pelgulinna, Kelmiküla, Kassisaba, Uue Maailma, Veerenni ja Tõnismäe asumites. Apple Store'is ja Google Play's saadaval oleva äpi kaudu saab hetkel toidukaupu tellida Ristiku Selver ABCst ning Tõnismäe ja Mustamäe Bloomidest, kuid Sooläte sõnul on kaupluste nimekirja ja teeninduspiirkonda plaanis jooksvalt laiendada. Kohaletoimetamise tasu on sama sõltumata tellimuse suurusest. Roboti teekonda on võimalik reaalajas jälgida ning paki kohale jõudmise hetkel rakenduse kaudu kiiresti avada.