Inglased hädas: inimeste väljaheidetest toodetud väetis on matnud linna haisupilvega

Nüüdseks on selgunud, et tegemist on inimeste fekaalidega. Täpsemalt tahke orgaanilise ainega, mis on saadud reoveepuhastusprotsessist. Ärge muretsege - jäätmetest eemaldatakse kahjulikud materjalid ja vesi. Inglismaal tuleb kõiki reoveesetteid, mis saadetakse kasutamiseks orgaanilise väetisena, testida raskmetallide, näiteks elavhõbeda, tsingi ja vase suhtes.