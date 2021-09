PILT SELGEKS ⟩ Kuidas lugeda kodumasinate energiamärgistusi?

Uued energiaklassid

Alates 1. märtsist 2021 võeti valitud tootekategooriates kasutusele uued energiamärgised. Varasemalt A++ energiaklassi kuulunud seade võib nüüd kuuluda C-energiaklassi, kuid energiakulu on tal endiselt väike. Muudatus võeti ette seepärast, et A+++ energiaklass jääb ebapiisavaks, et väljendada energiatõhusust. Uue süsteemi kohaselt on energiaklasside vahemik A-G, kusjuures A klass jäeti tühjaks, et tulevikus saaks sinna panna veelgi tõhusamad seadmed. Näiteks Bosch nõudepesumasinate energiaklassid varieeruvad A ja E vahel.

Pesumasinad

Pesumasinatel muutus energiaklass madalamaks. Maksimaalseks tähiseks on A ja esimesed kaks kõige energiasäästlikumat klassi on kasutusel vaid eestlaetavatel pesumasinatel. Peale selle on energiamärgisel näha ka tsentrifuugimise müratase. Energiamärgisele lisatakse QR-kood, mis näitab ära ka seadme sooritusvõimet kirjeldavad kriteeriumid.

Muudeti ka testprogrammi, mistõttu võib uus energiaklass olla vanast vägagi erinev. Uueks testprogrammiks on «eco 40-60», mis sobib enamasti siis, kui soovite pesta määrdunud puuvillaseid, linaseid või segakiulisi kangaid. Vastavalt hooldusjuhendile valite kas 40 või 60 kraadi. See programm on ka kõige tõhusam, kui arvestada vee- ja energiakulu. Lisaks arvutatakse energiakulu 100 pesutsükli kohta kilovatt-tundides.

Külmikud

Teiseks suureks energia kasutajaks on külmik. Kuna külmik töötab ööpäev läbi ja iga päev nädalas, on tema energiaklass eriti oluline. Kui vanad külmikud kulutavad ligi 850 kWh elektrit aastas, siis uued + märgistusega kõigest 280. See tähendab, et kui ostate uue külmiku, säästate umbes 80 eurot aastas, mille tulemusena tasub uus kodumasin ennast ära 4–8 aastaga. Kuna elektri hind tõuseb, teeb ökonoomse seadme soetamisel see uue hinna veelgi kiiremini tasa.

Külmikutel on uue energiamärgise kohaselt lisaks energiaklassile märgitud ka seadme soojusvõimet kirjeldavad mõõtmed ja testimine toimub uutmoodi. Peale selle on kirjas ka müratase, mis on 4 kategoorias- A, B, C ja D. A kategooria tähendab vähem kui 30 dB ja D rohkem kui 42 dB müra.

Nõudepesumasinad

Nõudepesumasinatel on samuti maksimaalseks energiaklassiks A ja minimaalseks G. Nagu tavalise pesumasina puhul, on ka nõudepesumasina energiaklassi tähisel olemas QR kood. Lisaks mõõdavad seadme sooritusvõimet uued kriteeriumid ning testimise metoodika on täiesti uus. Energiatähisele lisaks on olemas ka mürataseme väärtus vahemikus A kuni D ja energiateave kilovatt-tundides 100 tsükli kohta ja ökoprogrammi kestus, ümardatult kõige lähemal oleva minutini. Näiteks Electrolux nõudepesumasinatel on maksimaalne energiakulu 295 kWh aastas.

Peale selle on energiamärgises uued ja realistlikumad arvutused, mis puudutavad nõudekomplektide määramist. Seejuures arvestatakse ka potte ja plastikust nõusid, mida toitu tehes on paratamatult vaja pesta. Seetõttu võib uus energiamärgistus erineda vanast kardinaalselt.

Kuidas energiamärgistusest aru saada?

Kuigi energiatähis tundub olevat üks väike kleeps seadmel, annab ta tegelikult edasi palju infot. Mida tumedam roheline, seda vähem elektrit seade kulutab. Olemas on ka informatsioon aastase vee- ja elektrikulu kohta, aga ka mürataseme, mahutavuse ja ekraani suuruse kohta. Selle abil on lihtsam võrrelda erinevaid seadmeid. Teades, kui palju maksab keskmiselt 1 kWh, mille hulka kuuluvad nii elektrienergia, võrguteenus kui ka muud riiklikud tasud, on võimalik välja arvutada, kui palju seadme kasutamine tegelikult maksma läheb.

Teine küsimus, mis võib tekkida, on see, et kas tasuks eelistada A või A++ kategooriasse kuuluvat seadet. Kas tasub maksta näiteks 80 eurot rohkem, kuid aastas kulub see-eest ainult 10 eurot vähem elektrit? Vastus sellele küsimusele võiks olla eitav, kuid tasub meeles pidada ka tõsiasja, et ühte kodumasinat kasutatakse keskmiselt 10-15 aastat. Seetõttu on jooksvate kulude pealt toimunud kokkuhoid suurem. Kuigi ostuhind on kallim, võib sääst elektriarvelt tuua põhjuse, miks tasub soetada energiasäästlikum masin.

Millel on olemas energiamärgis?

Kohustuslik on energiamärgis külmikutel, sügav- ja veinikülmikutel, pesu- ja nõudepesumasinatel, kuivatitel, konditsioneeridel, elektriahjudel ja televiisoritel. Peale nende on energiaklass olemas ka boileritel ja tolmuimejatel. Suure tõenäosusega peavad varsti kõik elektroonikaseadmed kandma energiamärgist.