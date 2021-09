PILDID ⟩ Siniverelistele loodud! Lohusalu poolsaarel on müüa tükk maapealset paradiisi

2010. aastal valminud mereäärne elamukompleks koosneb peamajast, väiksemast eluhoonest, garaažist, saunamajast, katlamajast ja ühest abihoonest. Kõigi hoonete ehitusel on järgitud viimaseid ehitusstandardeid ja –kvaliteedinõudeid. Imetabane elamispaik on müügis 1,55 miljoni euroga.

Peamaja interjöörilahendused on valminud sisekujundaja kuldse käe all. Hoone esimeselt korruselt leiab elutoa, söögitoaga köögi, koduspaa, kaks WC-d, duširuum, tehnoruumi ja garderoobi. Korrus ülevalpool on kabinet, kaks magamistuba, kaks garderoobi, kaks WC-d ja duširuumi.