Rihanna suudab kõike! 33-aastane muusik, meigimogul ja kinnisvaraäss on edukas kõiges, mida ette võtab. Tundub, et ta teab seda ka ise. Kui maja ei taha kaubaks minna, on Rihanna lahendus panna see uuesti müüki kõrgema hinnaga.