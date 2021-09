Kokkamisel on oluline, et õli oleks õigel temperatuuril. Liiga kuum ja toit kõrbeb ära. Liiga jahe ja toidu valmimine võtab kauem aega ning võib toidu õiget tasakaalu rikkuda. Õli veega pritsimine ei ole just kõige turvalisem variant, sest särisev õli võib olla ohtlik. Kui termomeetrit ei ole, tuleb appi see kaval Tiktoki nipp!