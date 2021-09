FOTOD ⟩ Uued kõrghooned muudavad Tallinna siluetti

«Rocca Towersi arendusega lisandub Tallinnasse suur hulk unikaalset elukondlikku ja ärikinnisvara ning senised müüginumbrid näitavad tugevat nõudlust nii koduostjate kui investorite seas. Ehituse alguseks oli teises tornis müüdud juba 40 protsenti pindadest, kusjuures tehingute hinnad küündivad 4500 euro tasemele ruutmeetri eest, mis on Haabersti kohta märkimisväärne,» sõnas juhatuse liige Robert Laud.

«Uute kõrghoonete 17. ja 18. korrusel asuvad läbi kahe korruse planeeringuga ja eriliste vaadetega luksuslikud penthouse-korterid. Nende lagede kõrgus on kuni 5,9 meetrit ning kõrgeim tehingu hind siiani on moodustanud üle 700 000 euro. Madalamatel korrustel asuvad uued äripinnad, mida täna selles Tallinna olulises sõlmpunktis napib,» rääkis Laud.

Arendaja sõnul luuakse terviklikult planeeritud kvartalisse võimalusi, mida Eestis veel vähe pakutakse, kuid mis on mujal maailmas laialt levinud. «Mõlema parkimismaja katusel on nii kodude kui äripindade tarbeks loodud haljastatud puhkealad ning mänguväljakud lastele. Kogu kvartali ümbruse maastik, haljastus, valgustus ja kergliiklusteed on läbimõeldult lahendatud, kvartali juurest viib jalakäijate tunnel otse Rocca al Mare keskuse ja südalinna viiva bussipeatuse juurde,» lisas Laud.