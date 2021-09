Keskklassi hammas ei hakka peale! IT-miljonärid on Tallinna kallitest suurkorteritest puhtaks teinud

«See aasta on aga teistsugune – väga palju on tekkinud uut rikkust, mis täna kanaliseerub kinnisvarasse. Paljud IT-valdkonna ettevõtted on teinud aktsiaoptsioonidega jõukaks ja ostuvõimekaks ka oma töötajad. Seni helgema tuleviku lootuses kitsalt elanud inimesed parandavad esimese asjana oma elutingimusi ning arendajad polnud selliseks ülikallite korterite nõudluseks valmis,» ütles Vahter ning lisab, et uus raha otsib katusekortereid ja viimastel kuudel on ridamisi tehinguid, millega krüptoraha kaevandamise ja IT-ettevõtluse taustaga väga jõukad inimesed pakuvad üksteist üle ja soetavad ülikalleid kortereid kohale minemata. Hindu ei vaadata ja ostetakse seda, mis meeldib.