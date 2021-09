Pommiaukude boss! Jultunud koduomanik küsib räämas Kristiine korteri eest üle mõistuse kõrget hinda

«Parem kui need korteri pakkumised, kus on ainult väljast pildid ja mitte ühtegi seest. Kas nad loodavad, et keegi ostab ilma vaatamata ära? Sest muidu varem või hiljem saaks potentsiaalne ostja teada, et pommiauk, mida ei taha, aga ainult kõigi aega raisanud,» muljetab üks.