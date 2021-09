5 muutust, mida oma kodu ostmine kaasa toob

Oma kodu ostmine võib tihti tunduda suure sammuna, samas toob see koduostja elus kaasa mitmeid positiivseid muutusi. Luminori kliendikogemuse juht Kristjan Jasinski jagas neist mõnda.

Rahunemine

«Kodu ostmine tähendab üldiselt, et inimene on jõudnud sellisesse perioodi, kus ta enam ei mõtle nii palju välisriiki kolimisele kui varem. See tähendab mõtteviisi muutumist, mis omakorda võib viia ka muude tasakaalukamate otsusteni nii töö- kui eraelus. Näiteks eelneb päris oma kodu ostmine sageli teisele väga suurele otsusele saada laps,» lausus Jasinski.

Kogukonna leidmine

Jasinski sõnul on see üks asi, mida enne kogemist ei oskagi võibolla hinnata. Ühtäkki elad sa aastaid samas kohas ja see polegi igav. Sul tekivad sidemed oma naabrite ja teiste lähikonna inimestega, kellega on sul mitmeid siduvaid teemasid. «Näiteks muutub piirkonna tänavate korrashoid ja üldine turvalisus olulisemaks kui see üheski üürikorteri piirkonnas seni sinu jaoks on olnud. Sul tekivad oma lemmikpoed ja -kohvikud selles piirkonnas, mille müüjaid ja teenindajaid hakkad nägupidi ära tundma,» kirjeldas Jasinski, lisades, et kui laps kasvab, siis mõistad, kui suur asi on see, et tead kasvõi põgusalt tema lasteaia- ja koolikaaslaste vanemaid.

Võimalus luua unistuste kodu

Isegi kui see kõlab veidi naiivselt ja päris ideaalini ei pruugigi sa kunagi jõuda, annab teadmine, et sul on nüüd õigus ise oma elamist sisustada, väga hea tunde. Ühtlasi tähendab see ka seda, et avastad nüüd enda jaoks sisustuspoed ja -ajakirjad. Polegi tähtis, kui palju sa tegelikult ostad või meeldima hakanud ideid ellu viid, oluline on hoopis nauding, mida unistades ja plaane tehes saad. Ja teadmine, et sa võid seda kõike teha, kui vaid tahad!

Privaatsus

Sinu kodu, sinu reeglid ehk just sellest «oma loast» jääb tavaliselt üürikorteris puudu nii kodukaunistamise kui privaatsuse kontekstis. «Üürikorteris elades võib paljude jaoks mõjuda häirivalt ainuüksi teadmine, et ühel sinu jaoks võõral inimesel on sinu igapäevase elupaiga võti. Oma kodus ei käi keegi sulle ettekirjutusi tegemas ega seinale tekkinud kriime üle lugemas,» tõi Jasinski esile.

Uhkusetunne