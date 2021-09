PILT SELGEKS ⟩ Kuidas valida kodu, mis on täna valmis vaid paberil

Kui plaanid osta oma unistuste kodu mõnda uusarendusse, tasub kinnisvaraarendajate kodulehtede külastamine muuta osaks oma iganädalasest rutiinist. YIT esindaja Kadi Aljase sõnul valitseb täna turul olukord, kus kõhklejatele jäävad tühjad pihud: suur osa korteritest leiavad uued omanikud juba enne, kui hoone seinad kerkima hakkavad.

«Uuringus selgus, et pea iga kolmas inimene oleks nõus ostma kodu alles planeerimisjärgus majja. See trend on olnud tõusujoones juba mõni aasta, sest üha rohkem inimesi oskab hinnata planeerimisjärgus kodude ostmise plusspooli – suurt valikuvõimalust, paindlikkust lahenduste personaliseerimisel, lisaaega ning kerget suhtlust,» rääkis ta.

Aljase sõnul pole ehitusjärgus korteri ostmine midagi, mida peaks kartma, sest reeglina on arendajate müügispetsialistid ostjate jaoks alati olemas.

«Sisuliselt saab kodu valmimisprotsessiks kaasa justkui ühe tugiisiku, kes on igal ajal nõu ja jõuga toeks ning hoolitseb selle eest, et ostja oleks rahul ning õnnelik,» selgitas Aljas ning ütles, et kindlasti tuleks arvestada, et planeerimisjärgus korteri ostmine tuleb oma eripäradega.

Millised on tema viis soovitust, et unistuse kodu ost läheks võimalikult sujuvalt?

Kaardista enda vajadused

Kui suurt kodu sul vaja on ja mitu tuba oleks optimaalne? Kas pigem otsid avarust või funktsionaalsust? Kui oluline on rõdu või terrassi olemasolu? Kui suurt panipaika või keldriboksi vajad? Kas vajad parkimiskohta? Mõtle ka sellele, et isegi kui sul endal hetkel autot ei ole, siis parkimiskoht võib olla vajalik külaliste jaoks või saad selle hoopis naabritele välja rentida. Kunagi hiljem korterit välja üürides või edasi müües annab parkimiskoht korterile suure lisandväärtuse ja tõstab oluliselt selle huviliste arvu.

Selgita välja oma võimalused

Arvuta kokku kui palju saad iga kuu korteri eest välja käia. Mõelda tasub ka seda, et kuigi uusarendustes on korterid kallimad kui vanades majades, siis kommunaalarved ja püsikulud on üldjuhul odavamad, sest korterid on energiasäästlikumad ja enamasti ei koguta seal veel ka remondifondi.

Asukoht, asukoht, asukoht

Aktiivsele inimesele pakub kindlasti huvi parkide, spordiradade, ranna ja poodide lähedus. Lastega pered pööravad suuremat tähelepanu aga piirkonna turvalisusele, heale transpordisüsteemile, kodu juures asuvatele koolidele, lasteaedadele ja mänguväljakutele.

Oska näha tulevikku

Koduost on suur otsus, mille puhul ei tasuks kindlasti lähtuda hetkeemotsioonidest – hea oleks arvesse võtta ka vajadusi, mis võivad tekkida ühe, kahe või kümne aasta pärast. Momendil võite partneriga otsida kahetoalist korterit, kuid lähimate aastate jooksul võib tekkida vajadus külalistetoa, kodukontori või lastetoa järele. Lisatuba ei pruugi olla oluliselt kulukam, mispärast võib see tulevikku silmas pidades olla praktilisem otsus.

Anna oma huvist arendajale aegsasti märku