Kolmandik brittidest valiks lehmapiima asemel taimse piima, näiteks kaera-, kookos- või mandlipiima. Aastaga on selliste inimeste hulk kasvanud seitsme protsendi võrra. Eriti toetavad muutust 25–44-aastased. Veerand küsitlusele vastajatest ütles, et pandeemia muutis taimse toitumise ahvatlevamaks, ning seda eriti alla 35-aastaste seas.

Suurbritannia taimse piima tööstus on väärt 460 miljonit eurot aastas, kuid praegu ei ole see veel võrreldav lehmapiimatööstuse 3,5 miljardiga. Siiski võib olla kindel, et see hingab konkurendile üha enam kuklasse.