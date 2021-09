MAABLOGI ⟩ Mida teha oma aia- ja põllusaadustega?

Toiduseadus ega teisedki õigusaktid ei piira enda kasvatatud puu- ja köögiviljade, marjade ega muu taimse toidu turustamist kohvikutele, lasteaedadele, koolisööklatele või poodidele. Puu- ja köögivilja, marjade jms kasvatamise puhul on ametlikus kõnepruugis tegu mitteloomsete esmatoodete tootmisega. Selliste esmatoodete kasvataja võib olla nii kohalik väiketalunik kui ka tore naabritädi, kellel sügisel näiteks õunu üle jääb.

Enda kasvatatud esmatooteid on lubatud müüa või anda otse tarbijale ning ka jae- ja toitlustusettevõttele, kes müüvad need edasi tarbijale või valmistavad neist maitsvaid roogi. Seega võib enda kasvatatud puu- ja köögivilja pakkuda nii restoranidele, kohvikutele, sööklatele kui ka kohalikku poodi või müüa ise turul ja koduväravas ning sellisest tegevusest ei ole vaja Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Milliseid nõudeid on vaja täita?

Aia- ja põllusaadused peavad olema ohutud ja söögikõlblikud, neis ei tohi olla inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi. Pakkumiseks sobivad vaid terved, korralikud, ilma mädaplekkideta ja hallituseta aia- ja põllusaadused. Väga tähelepanelik tuleb olla seentega – nende puhul peab olema täiesti veendunud, et tegu on söögiseentega.

Kui turul müüakse oma aia- ja põllusaadusi, siis peab vajadusel olema valmis järelevalveasutusele tõendama, et müüdav toodang on pärit enda aiast või põllult. Oma aia- ja põllusaaduste päritolu saab tõendada näiteks arvestuslehega, kus on kirjas müüdavate saaduste kogus ja päritolu.