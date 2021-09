SÕNA EKSPERTIDEL ⟩ Kuidas kinnisvara ostuks vastutustundlikult laenu võtta

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on huvi kinnisvara finantseerimise osas suur olnud alates selle aasta algusest ning tõusnud veelgi septembri alguses.

Ta lisas, et tunnetuslikult on ka investeeringuks ostetava kinnisvara hulk pisut kasvanud, kuid põhiliselt soetatakse ikkagi kodusid.

«Kodud jäävad inimestele kas väikeseks või suureks, mistõttu vahetatakse need välja. Samas ostetakse ka maakodusid, kus on võimalik elada aastaringselt,» tõi Pärgma ostunäidetena esile.

Tavapärasest aktiivsemat turgu on sel aastal täheldanud ka LHV pank. Eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel lisas, et üle 30-aastaste klientide hulgas on tihedamini tegemist ka juba mitmenda kodu- või kinnisvaraostuga.

Trendid kinnisvaraturul

Kaamos Kinnisvara juhi Taimo Mureri sõnul praegune majanduskeskkond ühest küljest soosib ja teisest küljest piirab kinnisvaraturgu.

«Majanduskasvu kiire taastumise tulemusena on tööpuudus vähenenud ning inimeste töötasu ning säästude hulk kasvanud. See on andnud inimestele täiendava kindlustunde korterite ostmiseks nii eluasemeteks kui ka kinnisvarainvesteeringuks . Piiravateks teguriteks on ehitusmaterjalide ja -teenuste oluliselt pikemad tarneajad ning ootamatult kiire hinnatõus, mis on uute korterite turuletoomist veidi pidurdanud,» sõnas Murer, tuginedes Kaamos Kinnisvara tellitud kinnisvaraturu uuringule.

Ta lisas, et praegune laenuturg toimib üsna hästi. Intressimäärad soosivad elamispidade nõudlust, mille tulemusena eluasemelaenude kogusumma kasvab. Vastutustundliku laenude väljastamise tulemusena on eluasemelaenude teenindamine samuti heal tasemel. Murekohaks on siinkohal inimeste ostujõu vähenemine, kuna töötasude kasv ei ole olnud samas tempos kui hinnakasv.

Korterite tehingute arv püsib Mureri sõnul kõrgel. «Korterite hinda on kasvatanud uute korterite vähesus, mille turule toomise pudelikaelaks on olnud ehitushind ja ehitusteenuse kättesaadavus,» nentis Murer. Tema sõnul on kallinenud kõik kinnisvaratüübid.

Mureri sõnul on suurenenud just uute enamatoaliste korterite pakkumine ja müük aga kahetoalised müüvad jätkuvalt väga hästi. Inimeste jõukus on kasvanud ning sageli ostetakse lisaks põhielukohale veel lisa elukoht teises asukohas. Pakkumistes suurenenud Haabersti ja vähenenud Lasnamäe osakaal. Vaatamata hinnatõusule, on kodu ostmiseks alati õige aeg ning edasi lükata seda ei soovita.

Laenuvõimalused kinnisvaraturul

LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht sõnas, et kodulaen on eraisikule kõige soodsamatel tingimustel antav laen. «Kodulaenu pikk laenugraafik võimaldab laenu võtta suures summas ja seda mõistlike kuumaksetega,» rääkis Vatsel. Ta lisas, et kodulaenu keskmine intress on täna 2,1 protsenti, seega kui mõelda, kas osta kodu täielikult omafinantseeringuga või laenurahaga, siis on võibolla omafinantseeringu investeerimisele isegi paremaid ja tulusamaid alternatiive.

Vatsel tõi veel välja, et eestlaste seas on üha tavapärasemaks saamas ka laenu võtmine investeerimiskinnisvara ostuks.