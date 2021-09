PILDID ⟩ Linnakärast tüdinud? Tallinna külje all on müüa imearmas põgenemispaik

Privaatse asukohaga armas pesapaik on ideaalne valik neile, kes soovivad oma suved ja ka nädalavahetused linnakärast eemal veeta. Tallinnast ligemale 25-minutilise autosõidu kaugusel asuva majaga kaasneb 525-ruutmeetrine maalapp.

Kahekorruseline maja on rajatud vundamendile, mis toetub paekivile. Maja kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjaliks on puit. Ka välisseina viimistlusmaterjalina on kasutatud puitu.