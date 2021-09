PILT SELGE ⟩ Pensioniraha voolab kinnisvarasektorist mööda

«Oleme näinud väiksemamahulisi tehinguid odavamate kinnistutega, mida finantseeritakse pensioniraha eest, samuti on kasutatud vähestel juhtudel saadud raha eluasemelaenu esmaseks sissemakseks, kuid need on tervet turumahtu arvestades piisakesed meres. Lõviosa rahast on leidnud tee kuskile mujale, eks tähelepanelikumad ringi liikujad näevad ise, milliste kaupluste kassade ees järjekorrad pikemaks on läinud,» kommenteeris Sooman.