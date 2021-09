Uus trend? Narva noored ostavad elamiseks äripindu

Pindi Kinnisvara Ida regiooni juht Rene Zorin kinnitas, et hoolimata Narva linna rahvastiku vähenemisest ja noorte väljarändest on linnas suurte, nelja- ja enamatoaliste korterite defitsiit. Seda kinnitab ka kinnisvaraportaali kv.ee statistika – ühetoaliseid kortereid on Narvas septembri keskpaiga seisuga pakkumises 44, kahetoaliseid 98, kolmetoaliseid 56 ning neljatoaliseid kõigest 12.

«Kuna ka väiksematel äridel ei lähe praegu kõige paremini, siis on mitmed äripinnad müüki pandud ja nende tulevik tundus küllaltki tume. Ootamatult on aga leidlikumad noored hakanud elamiseks otsima korterelamute esimesel korrusel paiknevaid äripindasid, mis on üldjuhul moodustatud varasematest eluruumidest ja eraldi sissepääsuga,» rääkis Zorin ning lisas, et hiljaaegu oli juhus, kus vaid nädala jooksul vaatas ühte äripinda viis erinevat noort pere, kes soovivad osta seda elamiseks, sest sarnase suurusega kortereid turul ei leidu.