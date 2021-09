Konkurentsiamet soovitab elektripaketi vahetamist hoolikalt kaaluda

Tarbijal on võimalik valida börsihinnal põhinev pakett, fikseeritud hinnaga pakett (lepingu pikkus kuus kuni 36 kuud) või kombineeritud pakett (börsi ja fikseeritud hinnaga pakett). Kuigi elektri hinna tõusu ja langust on keeruline prognoosida, tasub tarbijal kõik valikud hoolikalt läbi mõelda, kasutades selleks näiteks elektrihinna võrdlusportaalide (elektrihind.ee ja energiaturg.ee) abi.

Amet on jälginud elektrihinna muutusi ja ajalooliste andmete põhjal võib öelda, et börsihinnaga paketid on osutunud fikseeritud hinnaga pakettidest soodsamaks. Seejuures tuleb aga tähele panna, et börsipakett kujuneb fikseeritud paketist soodsamaks siis, kui järjepidevalt pikema aja vältel börsihinnaga osta. Samas, kui tarbija soovib eelarves täpsemalt arvestada elektrikulu, siis fikseeritud hinnaga paketi puhul on võimalik planeerida eelarvet paremini.

Kuigi ajalooliste andmete alusel ei saa teha konkreetseid järeldusi tuleviku osas, siis on meedias kõlanud elektrimüüjate soovitusi valida fikseeritud hindadega pakett. Amet on vaadanud ka tänaseid pakutavate fikseeritud hinnaga pakettide hinnatasemeid ja on näha, et elektrimüüjad on sellistesse pakettidesse kalli elektrihinna juba sisse arvestanud. Kiirustades tehtud otsusega võib kaasneda kalli hinnaga elektrilepingu sõlmimine pikaks ajaks.

Taastuvenergia suurem osakaal elektriturul muudab hinnad kõikuvamaks. See tähendab, et on tunde, kus hinnad on keskmisest kõrgemad aga ka tunde, kus hind võib olla väga madal või isegi negatiivne. Teadlikumalt tarbides on börsihinnaga paketi valinud tarbijal täiendav võimalus kulusid kokku hoida. Seda näiteks nii, et kõrgema hinnaga tundidel tarbida teadlikult vähem ja suunata oma juhitav tarbimine madalama hinnaga tundidele. Paindlik tarbimine võib tuua sellisel juhul küllaltki suure säästu. Fikseeritud hinnaga paketi valinud tarbijal sellist võimalust ei ole.