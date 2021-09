Kristiines toimuvad täna õunamahlatalgud

«Oma aia õuntest valmistatud õunamahl on maitsev ja tervislik. See on keskkonnasäästlik viis rikastada pere toidulauda,» sõnas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja lisas, et ühine õunamahla pressimine lähendab ka kogukonda. «Ühised õunamahlatalgud toovad inimesed vabasse õhku kokku.»