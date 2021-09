Võimalik vaid Tallinnas! Pealinna viimase minuti asfalteerimistööd ajasid netirahva muigama

Tähelepanelik pealinna elanik jagas ülesvõtet Timuti tänava asfalteerimistöödest. On sõnadetagi selge, et tööhoos või ka tähtajast mahajäänud teetöölised ei lasknud endid tänavale pargitud autost segada.

«Paneelikatega magalates on see täiesti tavaline kui keegi oma risu kuudeks seisma on jätnud. Ajaloolisemates rajoonides kohtab seda harva ilmselt,» jagas üks kogemust.