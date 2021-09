PILDID ⟩ Kalamaja funkvilla avab värskenduskuuri järel linnarahvale oma uksed

Kunagi elamuks ehitatud hoone sisemus on nüüdseks põhjalikult uuendatud ja säilinud sisekujunduselemendid ka taastatud. Rajatud on uus kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Nagu väljast, nii on ka interjööris seinad lumivalged. Teise korruse põrandatele on asukohanimest inspireeritult paigaldatud kalasabaparkett ning ka esimese korruse kivipõrand on laotud kalasabamustrisse.