VIDEO ⟩ Kuhu me oleme jõudnud, kui Tallinnas küsitakse kingakarbi eest neli sotti?

«Ma proovin leida mõistliku hinnaga, normaalses seisukorras, hea asukohaga üürikorterit Tallinnas. Nõuanne, kui keegi peaks samadel kriteeriumitel korterit otsima, siis minge Tartusse,» sõnab Asperk ja lisab, et Tallinnas on standardid iseäranis kõrgeks läinud.

«Sa võid minna kaug-Lasnamäele korterit vaatama. Maakler küsib ikka: on sul kolme kuu üür ette maksta? Aga viimase kümne aasta panga väljavõtted? Vaktsineerimispass? Sünnitunnistus? Soovituskiri vähemalt kolmelt Nobeli preemia laureaadilt?»

«Kui sa tahad elada Tallinnas, siis sa veedad terve oma elu KV's, terve päev refreshid seda, ootad kuni midagi uut tuleb. Ja kui tuleb midagi sellist, mis sulle meeldib, siis kohe kõne maaklerile,» märgib Asperk ja lisab, et maakleriga korterit vaatama minnes tuleb samuti mõningate iseärasustega arvestada.

«Sa lähed korterisse ja kohe on kitsas. Olete maakleriga vastastikku ja kui te oleks deidil, siis see oleks kole hea deit juba. Härra maakler, miks me upume üksteise silmadesse praegu,» küsib Asperk. ​