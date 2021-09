PILDID ⟩ Ära maga maha! Saaremaal on müüa soodne suvituskrunt

2011. aastal valminud elamu on korralikult soojustatud ning uuteks elanikeks valmis. 40-ruutmeetrise suvemajaga kaasneb 13 475-ruutmeetrine rohelusest ümbritsetud maalapp. Suvituskrunt on müügis 29 500 euroga.

Hoones pole elektri- ega veeühendust. Maja külje all on generaatori jaoks pistik ning tehnomajast on viidud torud juba ka maa sisse, veeühenduse jaoks. Samuti on alustatud suure elumaja ehitust.