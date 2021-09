ÖKONOMIST ⟩ Pealinna korterite taskukohasus tõenäoliselt halveneb

Erakordselt suur nõudlus uue eluaseme järele, millele ehitus ei suutnud samas tempos reageerida, viis nõudluse ja pakkumise tasakaalust ning kiirendas uute korterite hinnakasvu. Suurem osa tehingutest uute korteritega tehakse aga eelnevate kokkulepete põhjal, mistõttu uusarenduste hinnakasv teise kvartali statistikas veel ei kajastu ja need tehingud jõuavad statistikasse hoonete valmimisel. Seega tuleb kõrgem hinnakasv järk-järgult statistikasse hiljem. Korterite taskukohasuse indeksi väärtus teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga küll näitas tõusu, kuid võttes arvesse, et tehingud uute korteritega lisanduvad statistikasse viitajaga, on taskukohasus tegelikult halvenenud.

Müügis olevate korterite hulk uusarendustes on esimesel poolaastal vähenenud, mistõttu on uute korterite hinnad jätkuvalt kasvanud. Tänased pakkumishinnad on võrreldes sama arenduse eelmise etapi pakkumishindadega kasvanud 15-20 protsenti. Eluruumide arv, mille ehitamist on alustatud, oli aga poolaasta arvestuses viimase üheteistkümne aasta kui statistika on avaldatud kõrgemaid.