PORTAAL ⟩ Pärsitud pakkumine ajab elamispindade hinnad üles

Elamispindade müügipakkumiste vähemaks jäämine on selge põhjus, miks hinnad kerkivad. Hinnad peavad tõusma, kui enam ostjaid konkureerib vähema hulga pakkumiste pärast. Lisaks on elamispindade ostuhuvilistele täiendavat jõudnud andmas pensionikontodelt väljavõetav raha. Tehinguid toetavad omakorda soodsad laenutingimused.

Elamispindade müügipakkumiste vähenemise taga portaalis KV.EE on kallinenud ehitusmaterjalid ja ehitusteenuse defitsiit. See muudab uute elamispindade arendamise väga keerukaks ja riskantseks. Seetõttu ei saa või ei julge arendajad uusi projekte liiga hoogsalt pakkumisse tuua, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE .

Vähene uute elamispindade arendamine tähendab, et uue ostjad jätavad vana olemasoleva eluaseme müüki panemata. Nii on pärsitud ka vanemate elamispindade pakkumine.

Prognoositav tugev majanduskasv, tööpuuduse vähenemine ja palgakasv lubavad eeldada, et kinnisvaraturul kulgevad asjalood positiivses suunas. Hinnalanguse ootus sellises olukorras ei ole kuidagi põhjendatud. Loodetavasti saab ehitusteenuste turult takistused peatselt kõrvaldatud. See suunab elamispindade arendusturu ja pakkumise poole aasta jooksul taas õigele rajale, kus pakkumist on ostjate jaoks piisavalt.