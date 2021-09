Need on Lasnamäe parima haljastusega rõdud

«Konkursile laekunud tööd näitavad, et lasnamäelased oskavad oma rõdusid maitsekalt ja põnevalt haljastada ning mõnikord ei kaasne sellega kuigi suuri kulutusi. Konkursitöödest valmiv näitus pakub kindlasti inspiratsiooni ka teistele ning innustab inimesi aina rohkem oma rõdule ja muidu kodukanti rohkem rohelust lisama. Tänan ja tunnistan osalejaid ning loodan, et ka järgmisel aastal Lasnamäe elanikud jätkavad rõdude aktiivse haljastamisega,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Parimaks tunnistati Punase tänava rõdu roheline lahendus, mille autoriks on Jane Rohumägi. Teise ja kolmanda koha saavutasid Muhu tänava ja Läänemere tee elanikud Oksana Blagi ja Aljona Gavriljuk. Ilusaimate haljastatud rõdude autorid said kingituseks linnaosavalitsuse meeneid ning esikolmiku moodustanud autorid said auhinnaks Aianduskeskuse Hortese kinkekaarte.