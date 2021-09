Tõeliselt kavalad Tiktoki nipid, mis kuluvad ära igale isehakanud remontijale

«Nonii, sõbrad! Võtke endale pudel, eksole. Lõigake selle alumine ots ära, puurige keskele auk ja nüüd kui puurite, püüab see koguneva puru enda sisse! DIY (ise tehtud - toim.) häkid on parimad!» kommenteerib mees.

Järgmise nipi näol on tegemist haamriga: «Haamrid on magnetilised, niiet need hoiavad sinu jaoks nõelasid. Sa ei pea neid panema taskusse ja pussitama ennast nendega jalga nagu mina pidevalt teen. Mul on need praegugi taskus! Näete?» naljatab MJ.

«Nonii. Pead seinast naela välja võtma, aga teed seina mustaks,» jätkab MJ. Võta pehme švamm, see teeb töö ära ja hoiab seina puhtana.»

«Sul on logisev kruvi, meil kõigil on neid olnud. Võta tikk, murra ots ära ja kui kruvi sisse paned, püsib see paigal! See on nii lihtne! Miks keegi seda koolis ei õpetanud?» jutustab mees konksu paika panemise taustal.