Eukalüpt vannituppa! Uuel Tiktoki trendil on lõputult positiivseid mõjusid

Lisaks annab eukalüpt vannitoale rohelust, mis on tihti sealt puudu ja mõjub hästi ka vaimsele tervisele. Dušist tulev kuum aur aitab lehtedes peituvatel eeterlikel õlidel välja tulla ning täita sinu vannitoa tõeliselt lõõgastava õhkkonnaga.

Eukalüpt ravib ka ninakinnisust ja külmetust, mis tuleb sügisel ja talvel eriti kasuks. Lisaks vähendab eukalüptis olev õli vähendada valu, paistetust ja põletikku. Ja isegi see pole veel kõik! On tõestatud, et eukalüpti õliga rikastatud õhu hingamine madaldab vererõhku!