Kuidas on kinnisvara hindade tõus mõjutanud üüriturgu?

Mõõn on läbi

Kui vaadata tagasi pandeemia algusesse, siis oli Erki Sepa sõnul näha, et üürikorterite hinnad mõnevõrra küll langesid, kuid mõne aja möödudes liikusid need endisele tasemele tagasi. «Juba sellel suvel võis öelda, et üürihinnad on osalt taastunud ning mõõn on läbi,» märgib Sepa.

Samas nendib Sepa, et korterid, mida on turul palju – näiteks kahetoalised korterid Tallinna kesklinnas – on ka täna veel veidi odavamad.

Praeguseks on üürihinnad mõnedes segmentides küll tõusnud, kuid Sepa hinnangul ei ole see toimunud kindlasti mitte päris samas tempos müügihindade kasvuga. «Tootlikkus üürikorteritel on langevas tempos, kuna üürihinnad ei kerki samas tempos müügihindadega,» lisab ta.

Suurem tootlikkus on seal, kus hinnad madalamad

Kui vaadata Tallinna üüripindade tootlikkust, siis on kõige suurem tootlikkus seal, kus korterite hinnad on madalamad. Samas on nõudlus heas korras korterite järgi siiski suurem ning pakkumisi vähem. «Soovitan vaadata «mägedesse», Kristiinesse ja Pelguranna kanti,» kommenteerib Sepa.

Nõudlust jagub igasse segmenti

Tegelikult on nõudlus olemas igas segmendis, nii kallite ja luksuslike kui odavamate korterite seas.

«Klassikaline heas korras kahetoaline korter on alati nõutud kaup,» märgib Sepa. Küll on tema meelest turul puudu suurematest, heas korras ja kenasti sisustatud neljatoalistest perekorteritest.

«Investeerijad eelistavad pigem odavama otsa asju ning kallimate ja suurte perekorteritega on investeerijate seas tehinguid vähe,» lisab Sepa.

Lemmikloomi lubavatel korteriomanikel on eelis

Kui vaadata, millised korterid leiavad endale kõige kiiremini üürniku, siis on peamiseks kriteeriumiks turutasemele vastav hind.