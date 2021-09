Tallinn kuulutas välja konkursi elektrialajaamade supergraafikale

«Kuigi alajaamad ei ole ehitistena iseenesest suured kunstiteosed, saab neist väga head lõuendid, mille peale kunstiteoseid luua. On igati loomulik, et linnakeskkonnas leiduks ruumi sellisteks mängulisteks ja vahvaid üllatusi pakkuvateks detailideks. Mõistagi muudab see ka üsna näotu hoone atraktiivseks. Soovime pakkuda grafitimeistritele võimalust oma loomiskirge kooskõlastatult ja avalikku korda austavalt realiseerida,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.