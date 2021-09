Võrgust pesukotid on hea viis kaitsta õrnast materjalist riideesemeid kahjustuste eest, kuid tegelikult ei olegi vaja poodi minna. Abivahend on juba kapis olemas: selleks on padjapüür. Pane pesu padjapüüri (rinnahoidja haagid tasub enne kinni panna) ning seo see kinni. Lisaks saab padjapüür nii ka ise puhtaks!