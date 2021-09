Keset California kõrbe müüakse modernset paleed

Californias on müüa moodne maja, mis on ümbritsetud tühjusest ja Mojave kõrbest. 1,48 miljoni eest saab endale 153 ruutmeetri suuruse modernse palee, millel on kaks magamistuba ning kolm vannituba.

Ehituse eesmärk oli jätta mulje nagu maja oleks lihtsalt keset kõrbe potsatanud ning see on ka edukalt saavutatud, kuigi tegelikkuses tuli eelnevalt teha hulgaliselt kivipuhastustööd. Betoonist seinad on ehitatud «hävimatuks» ning võimaldavad kvaliteetset jahutust, mis on kõrbes mõistagi vajalik.