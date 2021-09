EKSPERT ⟩ Eestis on rahasadu, kuid buum see ei ole!

«Viimase aja hinnakasv on alles algus ja kui keskkond püsib, siis tõus jätkub. Hindadel on alati ruumi tõusta, kui samal ajal tõusevad ka palgad. Tööjõunappuse ja ülemaailmsete tarneraskuste mõjul muutuvad kallimaks ehituse sisendhinnad ja see omakorda tõstab kinnisvara hindasid, need on üksteise tuletised. Prognoosime, et lähiajal tõusevad Tallinna nõutuimates piirkondades uusarenduste ruutmeetri hinnad üle 7000 euro. Endoveri senised kõrgeima hinnaga tehingud ulatuvad 6400 euroni ruutmeetri eest, keskmine jääb meil hetkel 3500 euro kanti ning turu keskmine on umbes 2350 eurot,» sõnas Laud.

Arendaja sõnul tehakse müügi mõttes läbi aegade parimat aastat. Eelmisel aastal oli küll arusaadavalt langus, kuid kahe aasta keskmist vaadates on tema arvates olukord stabiilne.

Arendaja sõnutsi on buum Eestis selgelt üle kasutatud termin ning majandustsükli mõttes oleme täna aktiivses faasis.

«Aasta tagasi olid meeleolud muidugi hoopis teised, kuid seda tehakse täna tasa ning oluliselt on suurenenud raha hulk turul. Koroonakriisi tulekul lasid kõik oma tegevuse madalamale käigule ning tekkis ülemaailmne tarneprobleem. Nüüd pandi käik uuesti sisse, kuid tarneahelat pole veel siiani suudetud lahti harutada. See, kel on laovaru, on kuningas ning dikteerib ka hinna. Sellisest anomaalsest situatsioonist taandume me sügistalvega välja – hinnaalandusest ei räägi täna keegi. Kõik hinnatõusud maksab lõpptarbija kinni kuni palgad kasvavad. Turgu iseloomustab täna kõrge likviidsus ning janu asju teha. Raha tuleb peale eelkõige tehnoloogiasektorist, kust idufirmad tõstavad raha ja asutajad, koos töötajatega, seda välja võtavad,» täheldas Laud.

Pensioniraha, mis nüüd teatud osale rahvast saadavaks muutus, leiab arendaja sõnul kasutust eelkõige tarbimises.