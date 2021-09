Eestiski populaarne internetipood ASOS müüb firma Quicksilver toodetud valgeid sokke, mis näevad esmapilgul välja nagu need oleksid kantud ja võib-olla ka pesemata.

Tegemist on tie-dye ehk lipsuvärvi tehnikaga saavutatud efektiga, mis ilmselt imiteeribki kantud spordisokkide välimust, kuid tulemus on nii õhkõrn, et näeb välja liigagi autentne.