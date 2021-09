EKSPERT ⟩ Mitmed arendajad tõstsid järsult hinda ja uute hindadega ei pruugi müük õnnestuda

Martin Vahteri kinnitusel on ehitushinna tõus reaalsus, mis tõesti korterite hindasid üles surub. „Ehitusmaterjalide üldine defitsiit annab tunda ning näiteks soojustuseks kasutatava benoplasti kuupmeetri hind on kahekordistunud. Ka tööjõukulud on kasvanud,“ kirjeldas Vahter.