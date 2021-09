Napilt pääsenud eestlane tegi kaksiktornide interjöörist haruldasi fotosid

Juunis 2001 sai eesti mees Konstantin Petrov elektrikuna tööd restoranis nimega Windows on the World («Aknad maailmasse»), mis asus Maailma Kaubanduskeskuse põhjatorni tipus. Talle anti väike kontor, kus ei olnud kappe ning mees otsustas endale ise riiuli ehitada. Ta kruvis seina külge terasplaadi ja kui see oli valmis, lamas ta selle peale ning tegi endast pilti. Petrov saatis foto sõpradele ja kiitles: «Kui see riiul kunagi järgi annab, tuleb sellega maha kogu hoone.»