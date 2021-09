PILDID ⟩ Haabersti kaunim koduaed asub Põllumäe tänaval!

«Tänavu tiitli pälvinud Põllumäe 9 koduaed on pererahva hobi ning seda on kujundanud hoole ja armastusega 19 aastat. Aias on roosiaed, kasvuhoonega köögiviljaaed ja varjuline aed, kus kasvatatakse varju armastavaid taimi ning eraldi on kujundatud ka puhkeala,» rääkis linnaosavanem.