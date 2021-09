HEA TEADA ⟩ Kuidas suvekodu turvaliselt talveunne seada

ERGO kindlustuse kahjukäsitleja Tuuli Kalbergi sõnul on aastate jooksul kogunenud väga palju näiteid suvilates aset leidnud juhtumitest, millest mõned esmapilgul lausa uskumatud või naljakad tunduvad.

«Üks meeldejäävamaid juhtumeid oli see, kui suvila torustik unustati sügisel tühjendamata ja sulgemata, kütet polnud samuti. Pakase tõttu torustik külmus ja purunes ning ilma soojenedes vesi muudkui voolas, sest kedagi kodus ei olnud. Siis tuli taas talvine pakane ja kui kahju avastati, oli maja nagu jääloss, liuväljade ja purikatega,» meenutab Kalberg.

«Kolmandaks meenub lugu, kus eraldatud paigas asuva majakese hõivasid kodutud inimesed, sõid keldri moosidest tühjaks, pidasid pidu ja tegid ka põrandale lõkke. Pehmelt öeldes muutus suvekodu ülimalt antisanitaarseks. Samuti on olnud näiteid, kus hiired tegid tühjas majas pahandust, närisid elektrijuhtmeid, mistõttu tekkis lühis ja maja süttis põlema,» toob kahjukäsitleja veel näiteid.

Sademed

Puhastan vihmaveerennid sinna kogunenud sodist ja vaatan üle kinnitused. Vaatan üle katuse, kui mõni nael katuseplaadis on üles kerkinud, korrastan kinnituse. Kui harjaplekk on lahti, jõuan veel selle paranduse korraldada.

Tuuled-tormid

Sulgen ja lukustan uksed-aknad kindlalt. Viin siseruumi suvel õue viidud vara – aiamööbli, grilli, mõned lambid, aiakaunistused. Isegi batuudi, sest talvel ei kasuta seda keegi ja viimase aja armutud tormid ei jäta isegi maasse kinnitatud batuuti alles. Ebameeldiv ju, kui naaber linna helistab ja teatab, et lisaks kõverale batuudile on mul nüüd kohustus ka tema ees – batuut lendas vastu ta autot ja mõlkis selle.

Pakane

Vaatan üle kõik torud ja kraanid. Kontrollin, et küttekaabel töötaks. Õhksoojuspump hoiab õnneks temperatuuri plussis, sõltuvalt pakasest tuleb seadistust muidugi vajadusel muuta.

Sauna torustiku tühjendan ja jätan tühjaks, sest seal läheb paraku liiga külmaks. Õhksoojuspump pole ka kõikvõimas ja maja soojustusest ei piisa. Las ootab rahus kevadet, vettinud põrandat korrastama hakata pole mingi lust.

Elekter

Jätan vooluvõrku minimaalselt vajaliku. Kui sedagi vaja poleks, lülitaksin kilbist üldse voolu välja. Olekski muretum, ei kahju elektrikatkestusest ega ka võimalikku tulekahju elektriseadmest.

Suitsuandur jääb lakke, kui mingil põhjusel rakendub, siis naaber loodetavasti kuuleb ja ehk on abi kahju kiiremal avastamisel.

Kutsumata külalised

Jätan maha võimalikult vähe väärtuslikke asju ja needki tõstan silma alt ära. Kõik uksed panen küll lukku, aga pakse kardinaid ette ei tõmba. See justkui pigem meelitaks, et mine tea, mida väärtuslikku nende taga küll peidetakse. Õnneks on mul imelised naabrid, kes mitte ainult ei helista, kui õuel mingit liikumist märkavad, vaid käivad aeg-ajalt ja vaatavad majaümbruse ka üle.

Valvesignalisatsioon

Abi on ka valvesignalisatsioonist, välisvalgustusest, korralikust aiast ja väravast – kõik sõltub võimalustest ja vajadustest. Paljudel juhtudel on abi olnud isegi valvekaamera mulaažist, mis jätab mulje, et kohta jälgitakse.

Asukoht

Palju sõltub ka asukohast. Majake küla keskel on kenasti silma all ja kogukonna poolt hoitud. Seevastu inimtühjas piirkonnas võivad kutsumata külalised kasvõi sisse kolida ja oma elutegevuse käigus hoone sootuks laastada või maha põletada. Kui suvila asub sellises kõrvalises kohas, külastan seda kindlasti regulaarselt ka talveperioodil.