10 suurepärast nippi tudengikorteri või ühikatoa sisustamiseks

Kuna tudengikodus reeglina ruumi napib, siis tasub eelistada kokkupandavaid ja mitme funktsiooniga mööbliesemeid. Näiteks lahtikäiv diivan on praktiline, eriti hea, kui selle all on mahukas panipaik. Ruutriiuleid saab kasutada samaaegselt teleri alusena ja sahtlitega panipaigana. Kummutitest võiks eelistada neid, mis pole massiivsed, vaid kerge puitraami ja punutud või tekstiilist korvidega, sest neid on lihtne kolida. Kui ruumi on väga kitsalt käes, võiks valida taburetid, mida saab virnastada või klapptoolid, mida on mugav kokku tõsta. Õppimisekski võib valida kokku klapitava laua ja tooli, samuti on praktilised ratastel lauad, mida saab kasutada vastavalt vajadusele kas «köögis» või «toas» isegi kui need on ühes ruumis ja kümnel ruutmeetril. Esikus võiks kasutada jalatsikasti, mis täidab samal ajal istepingi funktsiooni ja stangel võiks hoida vaid igapäevaseid hooajalisi riideid.