PILK PEALE ⟩ Veskimöldre eliitrajoonis avati kohalike soovide järgi tehtud külapood

Veskimöldre Kodukeskuse omaniku, Alliku Kaubandus OÜ juhi Kaupo Kindsigo sõnul on tegemist ainsa keskusega, mis on orienteeritud selgelt kohalikule kogukonnale ning tehtud oma inimeste soovide järgi.

Kohalike elanike seas tehtud uuring näitas, et inimestel on kvaliteedile arvatust märksa kõrgemad ootused. «Seega panime eriti suurt rõhku toidupoele ning tegime teadlikult geneerilistest ketipoodidest erineva lahenduse,» ütles Kindsigo ja lisas, et keskusele on hea ligipääs ka Saue, Tabasalu ja Saku inimestel.