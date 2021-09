PILDID ⟩ Laulasmaal on müüa maineka Eesti arhitekti eriprojekti alusel valminud suvekodu

Ühekorruselises suvemajas, üldpinnaga 127 ruutmeetrit, on kaminaga elutuba, köök, esik, vannituba, saun ja neli magamistuba. Köögi all on täiskõrguses ruumikas kelder, mis püsib ühtlase temperatuuriga ja on ideaalne erinevate hoidiste säilitamiseks.