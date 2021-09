Alfretoni linnas elav Liam Connell (58) arvas, et oli leidnud ideaalse diivani oma elutuppa. Reaalsus oli aga teist meelt.

Tänavu maikuus diivani ostnud mehele lubati algul 11-nädalast ooteaega. Liam mõtles, et mis seal ikka, järelikult on tegu kvaliteetse ning nõutud diivaniga, mis on oma ootust väärt.